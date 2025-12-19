İngiltere’den Suriye’deki Türkiye destekli silahlı gruplara yaptırım

Arap medyasına göre, İngiltere hükümeti, Suriye’deki Türkiye destekli silahlı grupları yaptırım listesine ekledi.

Haberde, İngiltere’nin Sultan Süleyman Şah Tugayı, Sultan Murat Tümeni ve Hamza Tümeni’ne yaptırım uyguladığı belirtildi.

Türkiye’nin finanse ettiği üç grubun, Mart ayında Suriye’de gerçekleşen Alevi katliamlarında aktif rol aldığı beliritliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Suriye Soruşturma Komisyonu’nun raporuna göre, 6 Mart’ta Lazkiye’deki ilk kapsamlı saldırıya Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Sultan Süleyman Şah Tugayı, Sultan Murat Tümeni, Hamza Tümeni ve HTŞ’ye bağlı Osman Tugayı ile Muaviye Tugayı birlikleri katıldı.

BM tarafından yayımlanan 66 sayfalık raporda Suriye’nin Lazkiye, Tartus, Humus ve Hama kentlerinde meydana gelen ve üç gün süren katliamlarda yaklaşık bin 479 Alevi sivilin öldürüldüğü, onlarcasının da kayıp olduğu ortaya kondu. Öldürülenler arasında yaklaşık 100 kadın, yaşlılar, engelliler ve çocuklar da var.