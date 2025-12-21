  1. Dünya
Güney Afrika'da silahlı saldırı: 9 ölü, 10 yaralı

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin güneybatısındaki bir kasabada düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi ise yaralandı.

Güney Afrika Polisi, saldırının kentin güneybatısındaki Bekkersdal kasabasında, gece saatlerinde düzenlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz 12 kişi olduğu düşünülen şüphelilerin, bir eğlence mekanındaki müşterilere ateş açtığı ve olay yerinden kaçarkende rastgele ateş etmeye devam ettiği ifade edildi.

Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarına bilgi paylaşmaları çağrısında bulundu.

