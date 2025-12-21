İran tatbikat için Güney Afrika'ya savaş gemisi gönderdi

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bugün yaptığı açıklamada, "İran'ın 103. deniz filosu, BRICS güçleriyle birlikte ortak deniz tatbikatına katılmak için Güney Afrika'ya doğru hareket etti" dedi.

BRICS'e hangi ülkeler üye?

İlk olarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan ve BRIC olarak adlandırılan birlik, daha sonra birliğe Güney Afrika'nın (South Africa) katılımıyla BRICS adını almıştır.

BRICS ülkeleri, genel olarak Batılı ülkelerin finans egemenliğine karşı Doğu ülkelerinin kendi aralarında kurmaya çalıştığı ekonomik temelli bir birlik olarak göze çarpıyor. İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de BRICS'e üyelik başvuruları kabul edildi.

Tatbikat, üye ülkelerin donanmaları arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek amacıyla yapılıyor.

Tatbikat aynı zamanda BRICS ülkelerinin şu konulardaki ilgisini yansıtıyor: