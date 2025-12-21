İranlı Komutan: İsrail Rejimi Ağır Kriz İçinde; Tahran Herşeyi Dikkatle Gözetliyor

İran Genelkurmay Başkan Vekili Tuğgeneral Ahmed Vahidi, Lübnan merkezli El Meyadin televizyonuna verdiği röportajda, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yakında gerçekleşmesi beklenen Amerika ziyaretine ve Tel Aviv’in İran’a yönelik tehditlerine dair açıklamalarda bulundu.

Vahidi, “İsrail rejimi büyük sorunlarla karşı karşıya ve bu durum artık herkes tarafından biliniyor” dedi.

İranlı komutan, “Bu rejim, İran’a karşı yürüttüğü savaşta hiçbir hedefini gerçekleştiremedi. Tahran tüm gelişmeleri yakından izliyor ve her konuyu dikkatle gözetliyor” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı, İsrail’in gerçekleri gizlemek ve zayıflığını örtbas etmek için medya ve psikolojik savaş yürüttüğünü söyledi.

İranlı askeri yetkili, İsrail’in son dönemdeki yenilgilerine dikkat çekerek, “İsrail rejimi, 12 günlük savaşta aldığı ağır yenilginin üzerini tehditler ve askeri hareketlerle örtmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

İranlı komutan, İsrail’in propagandasının sonuç vermeyeceğini belirterek, “Bugün İsrail rejimi yalnız ve izole edilmiş durumda; kendini kurtarmak için boş çabalarda bulunuyor” şeklinde konuştu.

El Meyadin ayrıca, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun daha önce yaptığı bir açıklamada, İsrail ordusunun İran’ın füze fırlatma rampalarının yalnızca yüzde 3’ünü imha edebildiğini, İran’ın füze kapasitesinin ise tamamen aktif ve operasyonel durumda olduğunu aktardığını hatırlattı.