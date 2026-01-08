Erakçi: Savaş istemiyoruz, ancak her duruma tamamen hazırız

Resmi temaslar için bugün Lübnan’a giden İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Beyrut Havalimanı’nda gazetecilere açıklamada bulundu.

Birkez daha Lübnan’ı ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Erakçi, “Yarın Lübnanlı yetkililerle görüşeceğim ve amacım bölgedeki güncel gelişmeler konusunda arkadaşlar ve Lübnan hükümeti yetkilileriyle istişare yapmaktır” dedi.

Dışişleri Bakanı Erakçi, bölgenin ciddi tehditler ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Siyonist rejimden kaynaklanan tehditler belki de hiç bu kadar büyük olmamıştı. Son iki yılda Lübnan ve İran da dahil olmak üzere yedi ülke bu rejimin saldırılarına maruz kaldı. Lübnan’ın bazı toprakları hâlâ işgal altında ve son bir yılda ateşkes defalarca ihlal edildi, rejim taahhütlerine uymadı” ifadesini kullandı.

Erakçi, “Bu ziyaretimin birincil amacı, Lübnan Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamento Başkanı, Dışişleri Bakanı ve diğer yetkililerle bu tehditler ve zorluklar hakkında doğrudan istişare yapmaktır” ifadelerinde bulundu.

Bakan Erakçi ayrıca, Lübnan’ın bölgedeki önemli rolüne değinerek, “İran bölgedeki tüm ülkelerle istişare halindedir ve benim bu ziyaretim, bu istişareleri yapmak için kritik bir döneme denk gelmiştir.” dedi.

Erakçi, diğer bir amacının ise Lübnan ile ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki ülke eskilerden beri siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler içinde olmuştur ve biz özellikle ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz. İran, Lübnan hükümetinin tüm kademeleriyle kapsamlı ilişkileri ilerletmeyi amaçlamaktadır; bu çerçevede Lübnan Ekonomi Bakanı ile de görüşeceğim.”

İran-Lübnan ilişkilerinin geçen yıl 110 milyon doları aştığını ve bunun iki ülke arasındaki ilişkilerin büyüdüğünü gösterdiğini vurgulayan Erakçi ayrıca, İran’ın Lübnan’ın toprak bütünlüğü, birliği ve bağımsızlığını her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirterek, “Lübnan hükümetinin İran’a yönelik tutumu da hep aynı olmuştur. Biz ilişkileri karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde geliştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerinde bulundu.

İsrail ve ABD’nin İran’a yeniden saldırı tehdidiyle ilgili bir soruya yanıt olarak Erakçi, “ABD ve İsrail, İran’a bir kez saldırmayı denedi ve her defasında benzer bir sonuç aldılar. Biz her duruma tamamen hazırız; savaş istemiyoruz, ancak hem savaş hem de müzakere için hazırlıklıyız.” dedi.

Erakçi ayrıca, müzakerelerin karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Amerikalılar zorla dayatmanın müzakereyle aynı şey olmadığını anladıkları zaman anlamlı bir müzakere yapılabilir.” ifadelerini kullandı.