Malezya: İran ile ticari ve diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Kuala Lumpur'un Tahran ile ilişkilerinin sağlam kaldığını belirterek, “İran ile iki kez şahsen görüştüm ve birkaç bakan da oraya gönderildi. Uluslararası ilişkilerle ilgili tüm konularda akıllıca hareket etmeliyiz” dedi.

Ülkenin parlamentosundan bir üyenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ticaret yapan herhangi bir ülkeden gelen mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulama tutumunun Malezya'nın İran ile ilişkilerini veya ticaretini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim, “Malezya, İran ile ticari ve diplomatik ilişkilerini sürdürecektir” ifadedini kullandı.

Envar İbrahim, İran ile ticaret konusunda ise, "Bu ülke ile ilişkilerimiz sağlam kalmaya devam ediyor. İran ile iki kez şahsen görüştüm ve birkaç bakan da oraya gönderildi. Uluslararası ilişkilerle ilgili tüm konularda akıllıca hareket etmeliyiz" ifadelerinde bulundu.

Malezyalı üst düzey yetkili, ülkesinin İran'ın haklarını ve egemenliğini ilke olarak savunmaya kararlı olduğunu ve İran ile ilişkiler söz konusu olduğunda bu ilişkilerin sağlam kaldığını vurguladı.

Envar İbrahim, Bu konuda şunları söyledi: "İran'ın haklarını ve egemenliğini desteklemeye ve savunmaya devam ediyoruz. Bu, bağlı kaldığımız ilkedir."