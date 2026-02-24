İran ve BAE dışişleri bakanları bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nehyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, görüşmede BAE tarafını İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerde kaydedilen ilerleme süreci hakkında bilgilendirdi.

Taraflar ayrıca, bölge ülkeleri arasında istişarelerin sürdürülmesinin ortak çıkarların korunması ve bölgesel istikrar ile güvenliğin sağlanması açısından önemini vurguladı.