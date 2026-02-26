Üçüncü tur müzakereler, en ciddi müzakere turlarından biri oldu

Gazetecilere konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, müzakereler ile ilgili "İyi ilerleme kaydettik ve yaptırımlar ve nükleer konularında anlaşmanın unsurlarına ulaştık"dedi.

Erakçi, "Müzakerelerimizin en ciddi ve en uzun dönemiydi. Birçok konuda görüşlerimiz örtüştü, ancak görüş ayrılıkları da var" ifadesini kullandı.

"Her iki taraf da bir anlaşmaya varmak konusunda ciddi"diyen Erakçi, "Teknik alandaki bir sonraki müzakere turu Viyana'da yapılacak" şeklinde konuştu.

Erakçi, son müzakerelere ilişkin açıklamasında, geçmişe kıyasla her iki tarafın da müzakere edilmiş bir çözüme ulaşma konusundaki kararlılığının daha belirgin hale geldiğini söyledi.

Erakçi, bu doğrultuda teknik ekiplerin Pazartesi gününden itibaren Viyana’da, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliği içinde, Ajans uzmanlarının katkısıyla teknik incelemelere başlayacağını ifade etti. Amaçlarının, bazı teknik meseleleri belirli çerçeveler içinde iki tarafın siyasi talepleriyle uyumlu hale getirmek olduğunu belirtti.

Bir sonraki müzakere turuna da değinen Erakçi, dördüncü tur görüşmelerin yakın bir zamanda, muhtemelen yaklaşık bir hafta içinde yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Erakci ayrıca bu süreden önce tarafların bazı belgeleri hazırlayacağını ve başkentlerde gerekli istişareleri yürüteceğini kaydetti.

Yaptırımların kaldırılması konusuna ilişkin olarak ise Erakçi, İran’ın taleplerinin açık ve net şekilde ortaya konulduğunu belirterek, tek taraflı ABD yaptırımlarının kaldırılmasına dair beklentiler, bu yaptırımların farklı boyutları ve BM Güvenlik Konseyi ile bağlantılı başlıkların gündeme getirildiğini söyledi. Bu konuların bir sonraki toplantıda daha ayrıntılı ele alınacağını ifade etti.

Erakçi, teknik uzmanlar düzeyinde müzakerelerin başlamasının, tarafların detaylı ve uzmanlık gerektiren konulara girme konusundaki ciddiyetini gösterdiğini vurguladı ve bu turun şimdiye kadarki en iyi ve en ciddi müzakere turlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.