İran Ordusundan misilleme sinyali: Bu büyük suç karşılıksız kalmayacak

İran Ordusu, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaneyi’nin ABD ve İsrail tarafından şehit düşmesinin ardından bir bildiri yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Allah’ın yardımıyla, bu büyük suç cevapsız kalmayacaktır. Başları dik ve onurlu İran halkının desteği ve İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan fedakâr evlatların güçlü ve bilinçli varlığıyla buna karşılık verilecektir.

Allah’ın izniyle, şehit liderin yolu son nefese kadar sürdürülecektir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, milletin sağlam kalesi olarak, ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kutsal düzenini savunmanın ön saflarında durmaktadır.”