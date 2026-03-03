  1. İran
3 Mar 2026 14:02

İran Kızılayı: Şehit sayısı 787’ye çıktı

İran Kızılayı: Şehit sayısı 787’ye çıktı

İran Kızılayı, 28 Şubat'tan bu yana devam eden Amerikan-Siyonist saldırılarında 787 İran vatandaşının şehit olduğunu duyurdu.

İran Kızılayı, 28 Şubat'tan bu yana devam eden Amerikan-Siyonist saldırılarında 787 İran vatandaşının şehit olduğunu bildirdi.

153 ilçeye saldırı düzenlendi. 504 nokta hedef alındı.

Siyonist İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da işgal altındaki toprakların  yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık veriyor.

News ID 1934863

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler