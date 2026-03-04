  1. İran
10 tanker Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri yardımcısı Muhammed Ekberzade Hürmüz Boğazı ile ilgili son dakika bilgileri aktardı.

İranlı yetkili tüm uyarılarımıza rağmen Hürmüz Boğazından geçmeye çalışan 10 petrol gemisinin hedef alındığını açıkladı. 

Azar MAHDAVAN

