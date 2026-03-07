İran'ın güneyinde İsrail'e ait Hermes tipi İHA düşürüldü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Siyonist İsrail'e ait bir Hermes tipi insansız hava aracı (İHA) Devrim Muhafızları Hava-Uzay güçleri tarafından düşürüldü.
İHA’nın enkazı Hürmüzgan kıyılarında bulundu.
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Siyonist İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
