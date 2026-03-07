  1. İran
İran'ın güneyinde İsrail'e ait Hermes tipi İHA düşürüldü

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Siyonist İsrail'e ait Hermes tipi insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde Siyonist İsrail'e ait bir Hermes tipi insansız hava aracı (İHA) Devrim Muhafızları Hava-Uzay güçleri tarafından düşürüldü.

İHA’nın enkazı Hürmüzgan kıyılarında bulundu.

