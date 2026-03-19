İran’dan enerji altyapısı saldırılarına sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Hatemu’l-Enbiya (s.a.a) Merkez Karargâhı Sözcüsü, İran’ın saldırı ve savunma operasyonlarının güçlü ve kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı.

Sözcü yaptığı açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik saldırıların büyük bir hata olduğunu belirterek bu saldırıların karşılığının verilmeye devam ettiğini ifade etti.

Açıklamada, “Düşmana İran İslam Cumhuriyeti’nin enerji altyapısına saldırarak büyük bir hata yaptıklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bunun cevabı şu anda uygulanmaktadır ve henüz sona ermemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Sözcü ayrıca benzer saldırıların tekrarlanması halinde karşılığın çok daha ağır olacağı uyarısında bulundu.

Açıklamada, İran’ın enerji altyapısına yönelik yeni bir saldırı durumunda, karşı tarafın ve müttefiklerinin enerji altyapılarının tamamen hedef alınabileceği ve saldırıların daha şiddetli şekilde devam edeceği vurgulandı.