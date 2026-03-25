İran'dan işgal altındaki topraklara yeni saldırı dalgası gerçekleştirildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İşgal altındaki Filistin topraklarının kuzeyinde bulunan stratejik noktalar ve askeri merkezler, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri’nin ağır ve sürekli füze saldırılarıyla, “Ya Şedid el-Kuva” kodoyla gerçekleştirilen “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 80. dalgasında vuruldu.

Bu operasyonun, şehit sürücü Muhammed Dalvand ile tüm kamyon ve tır şoförlerine ithaf edildiği ve Lübnan Hizbullahı’nın saldırıları ile Güney Lübnan’daki sivillere destek amacı taşıdığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun kuzey Filistin sınırlarında saldırı ve savunma operasyonlarını yöneten, Safed şehrinin kuzeyinde bulunan askeri komuta merkezinin de hedef alındığı ifade edildi.

Bu operasyonun, daha önce duyurulan bir dizi askeri harekâtın başlangıcı olduğu belirtilerek, işgal altındaki kuzey Filistin’deki İsrail güçlerinin toplanma alanları ile Gazze çevresinin ağır füze ve insansız hava aracı saldırılarına maruz kalacağı kaydedildi.

Devamında, Tel Aviv, Kiryat Şmona ve Beni Brak gibi işgal altındaki bölgelerdeki hedeflerin yanı sıra, ABD’ye ait olduğu belirtilen Ali el-Salem, Arifcan, El-Ezrak ve Şeyh İsa askeri üslerinin de sıvı ve katı yakıtlı hassas güdümlü füzeler ile kamikaze İHA’larla hedef alındığı bildirild