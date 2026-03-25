İran Dışişleri'nden Kiyarüstemi tepkisi: Bu savaş kültüre karşı

İran sinemasının tanınan isimlerinden Abbas Kiyarüstemi’nin evi ABD ve Siyonist rejimin Tahran’ın Çizer semtine yönelik saldırılarında hasar gördüğü bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X platformunda yaptığı paylaşımda, Abbas Kiyarüstemi’nin evine yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Bekayi, 1997 Cannes Film Festivali 1997’nde Altın Palmiye kazanan Taste of Cherry filminin yönetmeni Kiyarüstemi’yi hatırlatarak, “Onun evi bile Amerikan-İsrail saldırılarından nasibini aldı. Kiyarüstemi’nin evi de mi ABD için ‘yakın tehdit’in bir parçasıydı?” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırılarının yalnızca bir devlete karşı olmadığı, aynı zamanda köklü bir kültür, medeniyet ve kimliğe karşı yürütülen bir savaş olduğu vurgulandı.

Bekayi ayrıca, İran’ın bu köklü değerlerinden güç alarak düşmanlarına karşı koyacağını ve onları etkisiz hale getireceğini ifade etti.