Yemen Silahlı Kuvvetleri'nden İran'a destek

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ABD ve İsrail’in İran ve Direniş Ekseni'ne yönelik saldırılarına sert tepki göstererek kapsamlı bir uyarı yayımladı. Açıklamada, saldırıların yalnızca İran’ı değil tüm İslam dünyasını hedef aldığı ve bölgeyi yeniden şekillendirme planının bir parçası olduğu vurgulandı.

Yemen tarafı, ABD ve İsrail’in saldırılarını derhal durdurması gerektiğini belirterek, uluslararası diplomatik girişimlere uyulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. İran, Filistin, Lübnan ve Irak’a yönelik saldırıların kesilmesi ve Yemen’e uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Gazze ile ilgili anlaşmaların uygulanması gerektiği vurgulanırken, Filistin halkının haklarının yerine getirilmesinin bölgesel istikrar açısından kritik olduğu ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, belirli şartların gerçekleşmesi halinde doğrudan askeri müdahaleye hazır olduklarını ilan etti. Buna göre, ABD ve İsrail’e karşı yeni ittifakların kurulması, Kızıldeniz’in askeri saldırılar için kullanılması veya İran ve Direniş Ekseni'ne yönelik saldırıların sürmesi durumunda Yemen’in savaşa doğrudan dahil olacağı belirtildi.

Yemen tarafı, Kızıldeniz’de herhangi bir saldırı faaliyetinin kabul edilmeyeceğini vurgularken, bu hattın askeri operasyonlar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini açık şekilde ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Yemen’in askeri operasyonlarının yalnızca ABD ve İsrail’i hedef aldığı, hiçbir Müslüman halka yönelik olmadığı belirtilirken, bölgedeki gerilimin daha geniş bir savaşa dönüşebileceği uyarısı yapıldı.