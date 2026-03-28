Pezeşkiyan: Altyapı ve Ekonomik Merkezlere Yönelik Saldırılara Güçlü Karşılık Vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın güvenlik politikası ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın defalarca önleyici saldırılar gerçekleştirmediğini ifade ettiklerini belirterek, “Ancak altyapı ve ekonomik merkezlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı, suç işleyen düşmana güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Bölgedeki ülkelere sesleniyorum: Eğer kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin ülkelerinizden yönetmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.