  1. Siyaset
28 Mar 2026 14:14

Pezeşkiyan: Altyapı ve Ekonomik Merkezlere Yönelik Saldırılara Güçlü Karşılık Vereceğiz

Pezeşkiyan: Altyapı ve Ekonomik Merkezlere Yönelik Saldırılara Güçlü Karşılık Vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran’ın önleyici saldırılar gerçekleştirmediğini ancak altyapı ve ekonomik merkezlere yönelik saldırılara güçlü şekilde karşılık verileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran’ın güvenlik politikası ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran’ın defalarca önleyici saldırılar gerçekleştirmediğini ifade ettiklerini belirterek, “Ancak altyapı ve ekonomik merkezlerimize yönelik herhangi bir saldırıya karşı, suç işleyen düşmana güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Pezeşkiyan, “Bölgedeki ülkelere sesleniyorum: Eğer kalkınma ve güvenlik istiyorsanız, düşmanlarımızın savaşı sizin ülkelerinizden yönetmesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

News ID 1935558
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha