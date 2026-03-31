Çin: İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırılar uluslararası hukuku ihlal ediyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD ve İsrail’in İran’ın barışçıl nükleer tesislerine saldırısını “NPT’yi ciddi şekilde zedeleyen bir darbe” olarak nitelendirdi.

Mao, bu tür saldırıların BM Şartı, uluslararası hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tüzüğünü ihlal ettiğini vurguladı.

Mao, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Barışçıl nükleer tesislere yönelik silahlı saldırılar, BM Şartı, uluslararası hukuk ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tüzüğünü ihlal etmektedir. Bu saldırılar, NPT’nin itibarına ağır darbe vurmakta, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için yürütülen uluslararası çabaları zayıflatmakta ve bölgesel barış, güvenlik ile istikrar üzerinde ciddi sonuçlar doğurabilir” dedi.

Sözcü ayrıca, Çin’in bu tür saldırılara kesinlikle karşı olduğunu ve İran’ın nükleer sorunlarının barışçıl yollarla, diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini desteklediğini ifade etti.