İran'dan ABD'ye sert uyarı: Yanıtımız ezici olacak

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tehditlerine sert tepki gösterdi.

ABD'nin İran'ın köprülerine, enerji santrallerine ve altyapısına yönelik tekrarlanan tehditlerinin uygulanmasına çok ezici bir yanıt verileceğini belirten Albay Zülfikari, “Yanıtımız İsrail ve ABD varlıklarının ötesine geçerek bölgede Amerikan üslerine ev sahipliği yapan ülkeleri de kapsayacaktır” dedi.

Albay Zülfikari, “ABD askeri üslerini barındıran ülkeler, zarar görmek istemiyorlarsa Amerikalıları ülkelerinden ayrılmaya zorlamalı” diyerek uyardı.

ABD Başkanı Trump, İran'ın en büyük otoyol geçiş köprüsüne yapılan saldırıyı överek İran’ı tehdit etmişti.

ABD Perşembe günü İran'ın kritik köprülerinden birini hedef aldı.

Kerec kentindeki B1 Köprüsü’ne yönelik saldırıda 8 kişi şehit oldu, 95 kişi de yaralandı.