Hatemü'l-Enbiya Karargâhı: ABD İsrail'i durduramazsa gereken yanıtı veririz

İran Silahlı Kuvvetleri Merkez Karargâhı Hatemü'l-Enbiya, İsrail ordusuna ait askeri uçakların bazı komşu ülkelerin hava sahasında İran yönünde gerçekleştirdiği hareketliliği tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi.

Söz konusu faaliyetlerin İran'a yönelik açık bir tehdit niteliği taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, Siyonist rejimi dizginleyip kontrol altına alamazsa, İran kendisine yönelik hiçbir tehdide tahammül etmeyecek ve bu tehlikeli girişimlere karşılık verme hakkını saklı tutacaktır." ifadelerine yer verildi.