İran’dan tehditlere sert yanıt: Karşılık kesin ve pişman edici olacak

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, son tehditlere tepki olarak, ülkesinin her türlü tehdide kesin ve pişman edici bir yanıt vereceğini belirtti. Bu çerçevede şu noktalara dikkat çekti:

1. İran’ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanımı, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 2(4) maddesinin (güç kullanma tehdidinin mutlak yasağı) açık ihlali olup, BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararı uyarınca saldırı (agresyon) kapsamına girmektedir.

2. Nükleer santraller ve köprüler gibi sivil altyapılara yönelik saldırı tehdidi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün 8(2)(b) maddesi ve 1977 tarihli I. Cenevre Protokolü’nün 52. maddesi uyarınca savaş suçu sayılmaktadır.

3. ABD Başkanı, ülkesinin en üst düzey yetkilisi olarak açıkça savaş suçu işlemekle tehdit etmiştir; bu durum, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili ulusal mahkemeler nezdinde bireysel cezai sorumluluğunu doğurur.

4. İran İslam Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesine dayanarak, her türlü saldırı veya yakın tehdit karşısında kesin, derhal ve pişman edici bir yanıt verecektir.

5. ABD Başkanına, adının tarihe “büyük bir savaş suçlusu” olarak geçmemesi için, etkileri yalnızca İran’la sınırlı kalmayacak bu tehditleri sürdürmekten vazgeçmesi tavsiye edilmektedir.

Bu açıklamalar, İran’ın her türlü dış tehdide karşı kararlılığını ortaya koymaktadır.