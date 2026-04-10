Garibabadi, BM Ortadoğu Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Ortaoğu Özel Temsilcisi Jean Arnault ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri saldırısını uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlali olarak nitelendirdi ve Birleşmiş Milletler’in bu saldırıyı kınamaması, durdurmaya yönelik adım atmaması ve saldırganları hesap vermeye zorlamaması nedeniyle eleştiride bulundu.

Garibabadi, ABD ve İsrail’in bu savaşta on binlerce sivil hedefi vurduğunu, binlerce masum insanın hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını ifade etti.

Konutların, hastanelerin, okulların, tarihi ve kültürel mekânların ve altyapının hedef alınmasının açık şekilde insanlığa karşı suç ve savaş suçu olduğunu vurgulayan Garibabadi ayrıca bu eylemleri gerçekleştirenlerin, çocukların öldürülmesi de dahil olmak üzere suçlarıyla övünmelerinin vahşetin zirvesi olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı, Fars Körfezi’nin güney kıyısındaki ülkelerin ABD’ye kendi topraklarını ve bu ülkelerde bulunan askeri üsleri kullandırarak fiilen bu saldırıya ortak olduklarını ve uluslararası sorumluluk taşıdıklarını belirtti. İran’ın eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu ve bu ülkelere yönelik olmadığını ifade ederek, yabancı askeri varlığın bölge için bir istikrarsızlık ve güvenlik tehdidi olduğunu dile getirdi.

Garibabadi ayrıca İran’ın düşmanlarına karşı direnişi ve elde ettiği başarıları hatırlatarak, müzakere, savaş ve ateşkes döngüsünü tekrar edecek geçici çözümlere karşı olduklarını, yalnızca kalıcı bir savaşın sona ermesi, saldırganların hesap vermesi ve zararların tazmin edilmesi seçeneklerinin değerlendirilebileceğini söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Jean Arnault ise Birleşmiş Milletler’in mevcut nihai hedefinin, krizin tüm boyutlarını kapsayan kalıcı bir anlaşma ve çözüm olduğunu ifade etti.

Arnault, görevlerinin bu duruma yol açan krizin temel nedenlerini ele almak olduğunu belirtti.