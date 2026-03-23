İran’dan ABD’ye sert uyarı: Kritik altyapıya saldırıya misilleme yapılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı’nın 48 saatlik süre tanıyarak İran’ın elektrik altyapısını bombalama tehdidine tepki gösterdi.

Garibabadi, X hesabından yaptığı açıklamada, enerji santralleri ve hayati altyapıların hedef alınmasına yönelik açık tehditlerin yalnızca siyasi bir söylem olarak kalmadığını, uluslararası hukuk açısından sivil nesneleri hedef aldığını belirtti.

Uluslararası insan hakları kurallarının açık olduğunu vurgulayan Garibabadi, sivil nesnelerin saldırı konusu yapılamayacağını ifade etti.

Garibabadi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Galić davasına atıfta bulunarak, Saraybosna’da sivillere yönelik bombardıman ve keskin nişancı saldırıları nedeniyle Bosnalı Sırp komutanın mahkûm edildiğini hatırlattı. Bu örneğin, sivillerin ve kentsel alanların hedef alınmasının doğrudan uluslararası cezai sorumluluk doğurduğunu gösterdiğini belirtti. Aynı çerçevede, Minab’daki kız okuluna yapılan saldırı ve enerji santrallerinin hedef alınmasına yönelik tehditlerin de sorumlularını savaş suçu işleyenler kategorisine sokacağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin saldırganı durdurma ve saldırıyı sona erdirme konusundaki sorumluluğunu yerine getirmediğini savunan Garibabadi, saldırıya uğrayan bir ülkenin meşru savunma hakkını kullanmasının zorunlu olduğunu belirtti. İran’a ait hayati altyapılara yönelik herhangi bir saldırının orantılı bir karşılıkla cevaplanacağını vurgulayan Garibabadi, yaşanacak olası tırmanmanın tüm hukuki sorumluluğunun saldırıyı başlatan taraflara ait olacağını kaydetti.