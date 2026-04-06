İran, resmi haber ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre ABD'nin Pakistan'a sunduğu savaşı sona erdirme önerisine cevabını iletti, ateşkesi reddetti ve savaşın kalıcı olarak sona ermesinin gerekliliğini vurguladı.

Ajans, İran'ın cevabının, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş protokolü, yaptırımların kaldırılması ve yeniden yapılanma da dahil olmak üzere on maddeden oluştuğunu ekledi.

Trump'tan İran'ın yanıtına ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada, İran’ın yanıtını değerlendirdi.

Trump’ın iddiasına göre, Harika bir teklifte bulundular. Yeterli değil, ama çok önemli. Ne olacağını göreceğiz.

