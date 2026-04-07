7 Nis 2026 17:04

İran'da Trump'ın tehditlerine karşı "insan zinciri" eylemi yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısını hedef alan tehditlerinin ardından İran'ın farklı kentlerinde elektrik santrali çevresinde "insan zinciri" eylemi yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısının vurulacağı tehdidinde bulunarak 8 Nisan'a kadar süre verirken İran Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Alireza Rahimi, elektrik santralleri çevresinde insan zinciri oluşturulması çağrısında bulundu.

Bugün İran'ın farklı kentlerinde Trump'ın tehditlerine karşı "insan zinciri" eylemi yapıldı.

Programın ana mesajının ABD-İsrail'in İran'ın altyapısına yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil ettiğine dikkati çekmek olduğu belirtildi.

Şiraz:


Tebriz:

Neka:

