İran ve Türkiye dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakanı, İslamabad’da Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen son dörtlü toplantıya değinerek, bölge ülkelerinin savaşın durdurulması ile barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik desteğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı ise ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa ilişkin son durumu anlatarak, tüm devletlerin özellikle okullar, üniversiteler, bilim merkezleri, tarihi ve kültürel yapılar, üretim ve enerji altyapıları ile yerleşim alanlarına yönelik saldırıları kınama sorumluluğu bulunduğunu belirtti.

Erakçi, ABD’li yetkililerin İran’ın enerji ve üretim altyapılarını hedef alma yönündeki açık tehditlerinin başlı başına suç teşkil ettiğini ve bunun uluslararası hukukun temel ilkelerine açık bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, uluslararası toplumun buna karşı kararlı bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

Erakçi ayrıca bazı kaynaklarda yer alan İran’ın Türkiye’ye füze fırlattığı iddialarını tamamen asılsız olarak nitelendirdi.

Bölgedeki barışa karşı olan tarafların “sahte bayrak” operasyonlarına karşı uyarıda bulunan Erakçi, İran’ın iyi komşuluk ilkesine ve Türkiye’nin egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu ve bu tür iddiaların incelenmesi için teknik iş birliğine hazır olduklarını belirtti.