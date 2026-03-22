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22 Mar 2026 20:12

İngiltere’den ABD’ye ret: İran’a karşı savaşa katılmayacağız

İngiltere’den ABD’ye ret: İran’a karşı savaşa katılmayacağız

İngiltere Konut Bakanı Steve Reed, Ortadoğu’daki tansiyon azalana kadar ülkesinin müttefikleriyle işbirliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Konut Bakanı Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda ülkenin nükleer tesislerini hedef alacağı tehdidine yanıt verdi.

Reed, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Trump sadece kendi adına konuşabilir, İngiltere bu savaşa girmeyecek” dedi.

Bakan, İngiltere’nin yalnızca kendi çıkarlarını koruyacağını ve bu çerçevede hareket edeceğini vurguladı.

İngiltere ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılması ve güvenliğin sağlanması için müttefiklerle iş birliğine devam edeceğini belirtti.

News ID 1935446

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