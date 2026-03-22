İngiltere’den ABD’ye ret: İran’a karşı savaşa katılmayacağız

İngiltere Konut Bakanı Reed, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması durumunda ülkenin nükleer tesislerini hedef alacağı tehdidine yanıt verdi.

Reed, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Trump sadece kendi adına konuşabilir, İngiltere bu savaşa girmeyecek” dedi.

Bakan, İngiltere’nin yalnızca kendi çıkarlarını koruyacağını ve bu çerçevede hareket edeceğini vurguladı.

İngiltere ayrıca, bölgedeki gerilimin azaltılması ve güvenliğin sağlanması için müttefiklerle iş birliğine devam edeceğini belirtti.