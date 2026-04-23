İran, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert şekilde kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in Lübnan’a yönelik terör saldırılarını ve işgal altındaki bölgelerde sivillerin evleri ile altyapı tesislerini tahrip etmesini sert bir şekilde kınadı.

Sözcü Bekayi, ateşkes mutabakatının ağır ihlallerinin sürmesine dikkat çekerek mevcut durumdan ABD hükümetinin doğrudan sorumlu olduğunu hatırlattı ve uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler’i, İsrail’i Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlardan dolayı hesap vermeye zorlayacak ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, El Ahbar gazetesi muhabiri cesur gazeteci Amal Halil’in İsrail tarafından suikastla öldürülmesini de kınadı ve bu terör eylemini, İsrail’in “gerçeği aktaranların sesini susturma çabasının bir başka örneği” olarak nitelendirdi.

Bekayi, hayatını kaybeden kadın gazeteci için ailesine, medya camiasına ve direnişçi Lübnan halkına başsağlığı dilerken, aynı saldırıda yaralanan El Ahbar gazetesi foto muhabiri Zeyneb Ferec’e de acil şifalar temennisinde bulundu.