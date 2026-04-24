Radan: Düşman ekipmanlarından elde edilen önemli belgeleri çözüyoruz

İran Emniyet Teşkilatı Komutanı Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, düşmanın son hareketliliğinin amacının ülkede şok etkisi oluşturmak ve halkı sokaklara çekmek olduğunu söyledi. Ancak bu senaryonun, halkın bilinçli tutumu sayesinde başarısız olduğunu belirtti.

Radan, bazı iç grupların da düşmanla aynı doğrultuda hareket ederek bu durumdan faydalanmaya çalıştığını ifade etti. Bu kişilerin, komuta yapısını zayıflatıp psikolojik bir atmosfer oluşturarak kaos çıkarabileceklerini düşündüklerini, ancak bu hedefe ulaşamadıklarını söyledi.

Ülke polisinin başındaki isim olan Radan, emniyet, güvenlik ve askeri güçlerin özellikle sanal ortamda güçlü bir istihbarat takibi yürüttüğünü ve bu kişilere karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını vurguladı.

Bazı durumlarda sorunlu bir içeriğin paylaşılması ile sorumlusunun tespit edilip yakalanması arasındaki sürenin oldukça kısa olduğunu da ifade etti.

Radan, istihbarat ve askeri kurumlar başta olmak üzere farklı kurumların iş birliği içinde çalıştığını belirterek hem gerçek hayatta hem de dijital ortamda istihbarat hakimiyetinin önemli ölçüde arttığını söyledi. Düşmanla bağlantılı ağlara ağır darbeler vurulduğunu ve düşman ekipmanlarından elde edilen önemli belgelerin şu anda şifrelerinin çözüldüğünü kaydetti.

Ayrıca bu süreçte suç oranlarına da değinen Radan, savaş koşullarında hırsızlara karşı sert önlemler alınması talimatı verildiğini ve polisin bu suçlarla daha kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi. Bu kapsamda, suç işlerken yakalanan 90’dan fazla hırsızın ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini ve gözaltına alındığını ifade etti.

Konuşmasının bir başka bölümünde halkın sahadaki varlığının düşmanın başarısız olmasının temel nedeni olduğunu belirten Radan, vatandaşların ülkeye verdiği desteğin İran-Irak Savaşı dönemindeki sahneleri hatırlattığını ve toplumun kritik anlarda birlik içinde hareket ettiğini gösterdiğini söyledi.