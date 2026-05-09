9 May 2026 13:52

Rusya’dan Trump’ın İran açıklamalarına tepki

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki göstererek, ABD’nin hâlâ İran karşısında baskı ve tehdit yöntemlerinin sonuç vermediğini anlayamadığını söyledi.

Rusya’nın Viyana’daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin İran’a yönelik tehdit dilini eleştirdi.

Ulyanov paylaşımında, “Amerika Birleşik Devletleri hâlâ İranlılar karşısında şantaj ve gözdağının işe yaramadığını anlamıyor.” ifadelerini kullandı.

Rus diplomatın bu açıklaması, Donald Trump’ın son dönemde İran’a yönelik sözde nükleer saldırı tehdidi içeren açıklamalarına yanıt olarak değerlendirildi.

Ulyanov daha önce de ABD ve İsrail yönetiminin İran’ın ulusal egemenliğini zayıflatmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını söylemişti.

