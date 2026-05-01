İran, İngiltere’deki Şiddet Olaylarıyla Bağlantı İddialarını Reddetti

İran’ın Londra Büyükelçiliği, İngiltere’de meydana gelen son şiddet olaylarıyla İran’ın bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, İran’ın terörizmin her türünü ve tezahürünü, İngiltere’deki son olaylar da dâhil olmak üzere, açık ve net biçimde kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, İran’ın İngiltere’deki şiddet olaylarına veya herhangi bir yasa dışı faaliyete karıştığı yönündeki iddiaların asılsız, güvenilir delillerden yoksun ve siyasi amaçlı olduğu belirtildi. Bu tür suçlamaların kamuoyunu yanıltmayı ve terörizm ile şiddet yanlısı aşırıcılığın gerçek nedenlerinden dikkati uzaklaştırmayı hedeflediği ifade edildi.

İran’ın terörizmin başlıca mağdurlarından biri olduğu hatırlatılan açıklamada, ülkenin onlarca yıl boyunca yüz binlerce masum vatandaşını, üst düzey yetkililerini ve bilim insanlarını terör saldırılarında kaybettiği, buna rağmen küresel terörizmle mücadelede ön saflarda yer almaya devam ettiği kaydedildi.

Büyükelçilik, terörle mücadele iddiasındaki bazı Batılı ülkelerin ise İranlıların kanına bulaşmış terör örgütleri için fiilen güvenli sığınaklar hâline gelmesini eleştirdi. Bu grupların Avrupa’da aşırılıkçı ve şiddet yanlısı ideolojileri yaymayı sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklama, bazı İngiliz medya kuruluşlarında İran’ı hedef alan ve Londra’daki son terör saldırılarıyla ilişkilendiren iddiaların ardından geldi.

İran’ın Londra Büyükelçiliği ayrıca, daha önce İngiliz yetkililerle yapılan resmi temaslarda, İngiltere topraklarında yürütüldüğü öne sürülen sözde “yalancı bayrak” operasyonlarına ilişkin bazı şüpheli faaliyetler konusundaki endişelerin dile getirildiğini hatırlattı.