"Canfeda" Kampanyasına 31 Milyondan Fazla Kayıt

“Canfeda” kampanyasının basın toplantısı, kampanyanın sözcüsü Sasan Zare’nin katılımıyla Şehit Haftom Tir Kültür Kompleksi’nde düzenlendi.

Zare, kampanyaya şimdiye kadar 31 milyon 300 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Katılım yaş aralığının 12 ile 60 arasında olduğunu belirtti.

Verilere göre katılımcıların %65’i erkek, %35’i kadın, %60’ı ise 20–45 yaş grubunda yer alıyor. Katılımcıların %50’si üniversite mezunu.

Faaliyet tercihlerinde %40 askerî görevlerde, %20 hizmet ve yardım çalışmalarında, %20 ise eğitim ve kültürel faaliyetlerde yer almak istediğini belirtti.

Katılımcıların %98’i ülkenin sorunlarının çözümü için zaman ayırabileceğini ifade ederken, %64’ü haftada 10 saatten fazla katkı sunabileceğini söyledi. Ayrıca %60’ının daha önce gönüllü faaliyet tecrübesi bulunmadığı açıklandı.