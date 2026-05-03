Fidan, Ummanlı mevkidaşı Al Busaidi ile İran'ı görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr Al Busaidi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

Bakan Erakçi Ummanlı mevkidaşı ile bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi de bugün öğle saatlerinde Ummanlı mevkidaşı Al Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.