4 May 2026 08:34

İsrail gazetesi: Trump, İran'a karşı hedeflerinde başarısız oldu

İsrail'in Haaretz gazetesi, Trump'ın İran’a yönelik hedeflerinde başarısız olduğunu ve savaşın, bölgedeki ülkeler üzerinde büyük bir yıkıma yol açma riski taşıdığını vurguladı.

Haaretz gazetesi, Trump’ın İran’a karşı belirlediği hedeflerde başarısız olduğunu bildirdi. Gazete, "Bu başarısızlıktan sonra Trump, İran rejiminin çöküşü hakkında konuşabilir ve zaman belirleyebilir mi?" diye sordu.

Haberde, Trump’ın İran’ın tepkilerini yanlış değerlendirdiği ve bunun bölgede yeni bir savaşın yol açabileceği ifade ediliyor. Aynı zamanda, yeni bir savaşın Fars Körfezi ülkelerine ciddi zararlar verebileceği vurgulandı.

Gazete, "Washington, Tahran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmaması nedeniyle gittikçe artan bir hayal kırıklığı yaşıyor," diye belirtti. Ayrıca, Lübnan’daki çatışmaların devam ettiği ve Amerika'nın İran’a yönelik yaptırımlarını artırmaya yönelik çabalarının da sürdüğü ifade edildi.

Bununla birlikte, Fars Körfezi'ndeki savaşın üçüncü ayına girdiği ve Washington’un İran’a karşı ateşkesi uygulamaya karar vermesinin üzerinden dört hafta geçtiği belirtildi.

