İran’dan ABD ve müttefiklerine uyarı: Hürmüz Boğazı’nda herhangi bir müdahale yanıtlanır

İran Merkezi Hatemu’l-Enbiya Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, yaptığı bir açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliği tam anlamıyla kontrol ettiğini ve herhangi bir güvenli geçişin yalnızca İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde olacağını belirtti.

Tümgeneral Abdullahi, Amerika'nın son zamanlarda uluslararası sularda deniz korsanlığı yaparak küresel ticaretin güvenliğini tehlikeye attığını ifade etti. Ayrıca, İran halkı ve silahlı kuvvetlerinin her türlü tehdide ve düşmanca harekete karşı kararlı bir şekilde yanıt verdiğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak için tüm gücüyle çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tümgeneral Abdullahi, tüm ticaret gemileri ve petrol tankerlerine, İran Silahlı Kuvvetleri'nin onayı olmadan geçiş yapmamaları uyarısında bulundu.

Tümgeneral Abdullahi, özellikle Amerikan ordusuna ve müttefiklerine, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkarlarsa sert bir şekilde karşılık verileceğini söyledi.