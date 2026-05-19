İran’dan ABD ve müttefiklerine sert uyarı

Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ABD ve müttefiklerine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

Tümgeneral Abdullahi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin geçmişe göre daha güçlü ve hazırlıklı olduğunu belirterek, “ABD ve müttefiklerine bir kez daha stratejik hata ve yanlış hesap yapmamalarını bildiriyoruz” dedi.

İranlı komutan, ülkenin silahlı kuvvetlerinin tetikte ve göreve hazır olduğunu ifade ederek, İran topraklarına yönelik herhangi bir yeni saldırının hızlı, kararlı, güçlü ve kapsamlı şekilde karşılık bulacağını söyledi.

Tümgeneral Abdullahi açıklamasında, “Amerikan ve siyonist düşmanlar İran halkını ve güçlü silahlı kuvvetlerini defalarca sınadı” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri gücünü sahada kanıtladığını savunan komutan, “Düşmanlarımız yeni bir hata yaparsa, buna geçmişteki dayatılmış savaşlardan çok daha güçlü şekilde karşılık vereceğiz” dedi.

Tümgeneral Abdullahi ayrıca İran’ın halkın haklarını tüm gücüyle savunacağını ve her saldırganın elini keseceğini ifade etti.