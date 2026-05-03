İran: Nükleer mesele 14 maddelik teklifte yer almıyor

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran’ın Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu 14 maddelik teklif hakkında açıklamada bulundu.

Bekayi, "ABD tarafı, İran'ın önerdiği plan hakkındaki görüşlerini Pakistan tarafına iletmiştir. Söz konusu görüşler şu anda incelenmektedir ve gerken yanıt verilecektir” dedi.

"Nükleer mesele 14 maddelik teklifte yer almıyor"

İran’ın 14 maddelik önerisinin savaşın sona erdirilmesine odaklandığını kaydeden Bekayi, “Önerilen çerçeve öncelikle bir duraklama ve ardından 30 günlük bir süre zarfında ayrıntıların ele alınması üzerine kuruludur. Nükleer mesele bu maddelerde yer almamaktadır” ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizlemeyi taahhüt ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Tahran’ın, ültimatomla müzakere yürütmeyi temelde kabul etmediğini belirten Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin İran’ın sahadaki gücü olduğunu kaydetti.