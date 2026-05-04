Erakçi: Hürmüz Boğazı eski haline dönmeyecek

Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu toplantısında, müzakereler hakkında bir rapor sundu.

Erakçi, müzakerelerde nükleer konularının yer almadığını belirtti.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, “Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetimi için bir mekanizma geliştirdiklerini ve Hürmüz Boğazı'nın eski haline dönmeyeceğini, düşman gemilerinin geçişine izin verilmeyeceğini belirtti” dedi.

İbrahim Rızai, “Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi de toplantıda, savaş, müzakere, ateşkes ve yeniden savaş döngüsünün tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin tanınması ve müzakerelerde tazminat konusuna dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.” ifadesini kullandı.