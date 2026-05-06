Pakistan, ABD’nin Hürmüz Boğazı planından geri adımını memnuniyetle karşıladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada ABD’nin Hürmüz Boğazı’nı güvenlikleştirme projesinden geri çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Şerif, “Bu anlaşmazlığa diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm bulunmasını amaçlayan çabaları desteklemeye kararlıyız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu projeden geri adım atmasını olumlu değerlendiren Şerif, bu adımın bölgesel barış, istikrar ve uzlaşıyı güçlendireceğini vurguladı.

ABD’nin son günlerde “Özgürlük Projesi” adı verilen bir plan çerçevesinde İran ile ateşkesi ihlal etmeyi ve Hürmüz Boğazı’nda İran’ın güvenlik alanına müdahale etmeyi hedeflediği, ancak İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin tepkisi üzerine Washington’un bu girişimden geri adım attığı ifade edildi.