Hizbullah'tan İsrail'in zırhlı birliklerine ağır darbe

Lübnan merkezli Al Mayadeen TV’nin haberine göre, Hizbullah Hareketi’nden yapılan açıklamada, El Biyade kasabasında toplanan zırhlı birliklerin roketlerle hedef aldığı belirtildi.

Lübnan direnişi, El Kavza kasabasında rejime ait bir Merkava tankının intihar tipi bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

Hizbullah, yayımladığı bir başka açıklamada da, Rşaf kasabasında Siyonist rejim ordusuna ait bir D9 dozerini intihar İHA’sıyla doğrudan hedef aldığını bildirdi.

Deyr Seriyan bölgesinde işgalcilere ait bir D9 dozerine yönelik bir İHA saldırısı gerçekleştirildi. Burada hedef alınan D9 dozerini çıkarmaya çalışan Siyonist rejim ordusuna ait bir zırhlı aracı intihar tipi bir İHA’yla doğrudan vuruldu.

