Pakistan: İran-ABD müzakerelerinde büyük ilerleme kaydedildi

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, İran-ABD müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Müzakerelerde kayda değer bir ilerleme yaşandığını belirten Dar, "Arabulucu olarak amacımız, tarafları bir barış anlaşmasına ulaştırmaktır; bu, bölgenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu bir şeydir. Müzakerelerin büyük bir ilerleme kaydettiğinden eminiz ve ateşkese ulaşmak ve diyaloğu başlatmak için çaba gösterdik" dedi.

Pakistanlı bakan, "Amacımız, krizi taraflar için kazan-kazan esasına dayalı bir anlaşmayla sonlandırmaktır" diye konuştu.

