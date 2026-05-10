İranlı yetkili: Nükleer program müzakereye kapalı

İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Hemidrıza Haci Babai, son askeri gelişmeleri ve “ABD’nin bölgesel planlarının çöküşünü” değerlendirdiği açıklamasında, İran’ın yeni bir güç dönemine girdiğini ifade etti.

Sözlerine “Emperyalizm karşısında tavrımız nettir: ne uzlaşma ne teslimiyet, ABD’ye karşı mücadeledir” diyerek başlayan yetkili, ABD’nin Ortadoğu stratejisinin İran’ı beş veya altı parçaya bölmeyi hedeflediğini belirtti.

Haci Babai açıklamasında, bu planın amacının iç savaşlarla zayıflatılmış bir coğrafya üzerinden “büyük İsrail” projesine alan açmak olduğunu ifade etti.

Yetkili, İran’ın iç karışıklık planlarını da başarısızlığa uğrattığını belirterek, halkın bu girişimleri boşa çıkardığını savundu. Ayrıca ABD’nin çok sayıda ülkenin desteğiyle İran’a karşı geniş kapsamlı bir askeri operasyon başlattığını, ancak İran’ın ve “direniş ekseninin” bu saldırılara karşı koyduğunu bildirdi.

Ekonomik baskılara da değinen yetkili, ABD’nin petrol taşımacılığını engelleyerek İran’ı sıkıştırmak istediğini ancak bu planın da başarısız olduğunu söyledi.

Ayrıca Meclis’te ekonomik sorunlar ve fiyat artışlarını görüşmek üzere acil bir toplantı yapılacağı belirtilerek, halkın refahının “kırmızı çizgi” olduğu ifade edildi.

Yetkili, İran’ın uluslararası platformlarda tüm “yaptırım ve kararların kaldırılmasını” talep ettiğini, nükleer programın ise müzakereye kapalı olduğunu ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını tamamen sonlandırması gerektiğini vurguladı.