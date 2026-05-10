Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in yeni talimatları İran Silahlı Kuvvetleri'ne iletildi 

Hatemü’l Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney ile görüştü.

Tümgeneral Abdullahi görüşme sırasında İran Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu, emniyet güçleri, güvenlik ve sınır muhafaza birimleri, Savunma Bakanlığı ve kahraman Besiç güçleri dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesine dair bir rapor sundu.

Tümgeneral Abdullahi, “İslam askerleri, ABD-Siyonist rejimin düşmanca eylemlerine karşı koymak için mücadele ruhu, savunma ve savaş hazırlığı, stratejik planlar ve askeri teçhizat ve silah açısından son derece hazırlıklıdır. Herhangi bir stratejik hata ve saldırganlık durumunda, buna hızlı ve güçlü bir şekilde karşılık verilecektir” dedi.

Tümgeneral Abdullahi, İslam askerleri ve silahlı kuvvetler adına Başkomutan'a; O'nun emirlerine tam bir bağlılıkla, canlarını ortaya koyarak ve son nefeslerine kadar İslam Devrimi değerlerini, aziz vatan İran'ı, ülke egemenliğini, ulusal çıkarları ve cesur İran halkını savunacaklarına dair güvence verdi. İranlı general, kötü niyetli, kin dolu ve işgalci düşmanları kirli emellerinden pişman edeceklerini vurguladı.

Söz konusu görüşmede, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, ülkenin cesur askerlerini ve güçlü silahlı kuvvetlerini takdir etti. Görüşmede ayrıca, Ayetullah Hamaney’in yeni talimatları İran Silahlı Kuvvetleri’ne iletildi.