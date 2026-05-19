19 May 2026 11:34

İran gerilimi ABD’ye miyarlarca dolara mal oluyor

İran’a yönelik savaşın ABD’ye ekonomik maliyeti hızla artıyor. Savaş maliyetlerini izleyen bir platform, toplam harcamaların 79 gün içinde 85 milyar doları geçtiğini belirtti.

Medya kaynaklarında yer alan haberlere göre, İran’a yönelik savaşın ABD ekonomisine maliyeti giderek yükseliyor.

Savaşın maliyetlerini takip eden Iran War Cost Tracker adlı platform, çatışmaların ABD’ye yönelik toplam maliyetinin 79 gün içerisinde 85 milyar doları aştığını bildirdi.

Raporda, bu rakama bölgede konuşlandırılan askerler, savaş gemileri ve ilgili diğer operasyonel harcamaların da dahil olduğu belirtildi. Söz konusu tahminin, birkaç gün önce Pentagon’un üst düzey mali yetkililerinden Joel Hurst tarafından açıklanan 29 milyar dolarlık rakamın yaklaşık üç katı olduğu ifade edildi.

Öte yandan, Brown Üniversitesi araştırmacıları tarafından yönetilen ve savaşın ABD’deki tüketicilere etkisini enerji fiyatları üzerinden inceleyen başka bir internet sitesinde de dikkat çekici veriler paylaşıldı.

Buna göre, benzin fiyatlarında yüzde 51,4, motorin fiyatlarında ise yüzde 53,4 oranında artış yaşandığı, bunun Amerikalılara toplamda 42 milyar doları aşan ek maliyet yüklediği öne sürüldü.

Raporda ayrıca bu maliyetin, ABD’de hane başına yaklaşık 322,47 dolara denk geldiği kaydedildi.

