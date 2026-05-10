The Guardian: Trump savaş dosyasını kapatmaya çalışıyor

İngiliz gazetesi The Guardian, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında İran savaşı konusunda büyüyen görüş ayrılıklarına dikkat çekti.

Gazeteye göre, kamuoyuna verilen “tam koordinasyon” mesajlarına rağmen iki lider arasında derin bir güvensizlik ve siyasi anlaşmazlık bulunuyor. Netanyahu’nun Trump ile ilişkilerinin gücünü sürekli vurgulamasının, perde arkasında yaşanan sorunlara dair şüpheleri artırdığı ifade edildi.

Haberde, Washington’un savaş ve Pakistan arabuluculuğundaki İran ile dolaylı müzakereler konusunda Tel Aviv’i bazı görüşmelerin dışında bıraktığına dair bilgilerin İsrail’de rahatsızlık yarattığı kaydedildi.

Amerikalı-İsrailli siyaset analisti Dahlia Scheindlin ise Netanyahu’nun Trump’la güçlü ilişkilere vurgu yapan açıklamalarının güven vermekten çok kaygı oluşturduğunu belirtti. Scheindlin, savaşın başlangıçtaki hedeflerle kıyaslandığında oldukça kötü ilerlediğini söyledi.

Guardian’ın analizine göre Netanyahu, Trump’ın 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesinde kilit rol oynadı ve İran yönetiminin çöküşe yakın olduğu yönünde Washington’u ikna etmeye çalıştı. Ancak bu değerlendirmelerin yanlış çıktığı ifade edildi.

Haberde, İran yönetiminin ayakta kaldığı, halkın rejime karşı harekete geçmediği ve Tahran’ın Fars Körfezin’deki Amerikan üslerini hedef alarak ve Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını sekteye uğratarak güçlü bir karşılık verdiği belirtildi. Bunun küresel ekonomik kriz riskini artırdığı da vurgulandı.

Trump’ın, Çin Devlet Başkanı ile Pekin’de gerçekleştirmesi beklenen görüşme öncesinde savaş dosyasını kapatmak istediği ifade edilirken, savaşın siyasi sonuçlarının hem Trump’ın hem de Netanyahu’nun geleceğini birbirine bağladığı yorumuna yer verildi.

Habere göre Netanyahu, siyasi kariyerini sona erdirebilecek kritik seçimlerle karşı karşıya bulunurken, Trump ise savaşın iç politikadaki konumuna ve yaklaşan ABD seçimlerine etkisinden endişe ediyor.