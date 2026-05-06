6 May 2026 19:29

İran'dan önemli "müzakere" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, müzakerenin dayatma ve zorbalıkla hiçbir ilgisinin olmadığını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X üzerinden, müzakere kavramı konusunda açıklamada bulundu.

Bekayi’nin yaptığı paylaşımda, “Müzakere kavramı, anlaşmazlığı çözme amacıyla samimi ve dürüst bir şekilde görüşmeyi gerektiren bir süreçtir. (Uluslararası Adalet Divanı, 1 Nisan 2011 tarihli karar, paragraf 157). Dolayısıyla müzakere için ‘iyi niyet’ lazım; ‘tartışma’, ‘dayatma’, ‘şantaj’ veya ‘zorlama’ değil.” denildi.

Daha önce de Bekayi, ABD'nin müzakereleri dayatma olarak gördüğü sürece anlamlı bir görüşme gerçekleşmeyeceğini belirtmişti.

