İran Kadın Futsal Milli Takımı dünya sıralamasında 10’uncu oldu

2026 yılına ait güncel kadın ve erkek futsal milli takım sıralamaları açıklandı. Buna göre İran Kadın Futsal Milli Takımı, dünya sıralamasında 1157.19 puanla 10’uncu sırada yer aldı.

Teknik direktör Şehrzad Muzaffer yönetimindeki İran takımı, ilk kez düzenlenen Kadınlar Futsal Dünya Kupası’na katılma hakkı da elde etti.

Sıralamada İran’ın üzerinde yer alan diğer Asya temsilcileri ise 6’ncı sıradaki Japonya Kadın Futsal Milli Takımı ile 7’nci sıradaki Tayland Kadın Futsal Milli Takımı oldu.