Pezeşkiyan: Kültürel ve tarihî mekânlara saldırı, düşmanların yıkıcı yaklaşımının göstergesidir

İran Cumhurbaşkanlığı’nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Saadabad Kültürel-Tarihî Kompleksi’ni ziyaret ederek, son dönemde ABD ve İsrail rejiminin saldırıları sırasında zarar gören bölümleri yerinde inceledi ve son durum hakkında bilgi aldı.

Pezeşkiyan, inceleme sırasında İran halkının tarihî, kültürel ve kimlik mirasının korunmasının önemine dikkat çekerek, ülkenin kültürel ve tarihî mekânlarına yönelik saldırıları uluslararası ilkelere aykırı ve “milletlerin medeniyet kimliğine karşı düşmanca, yıkıcı bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

Ziyarette, özellikle geçmişte yabancı devlet başkanları ve üst düzey heyetleri ağırlayan, ikili görüşmelere, iş birliği anlaşması imza törenlerine, heyetler arası toplantılara ve basın konferanslarına ev sahipliği yapan Cumhuriyet Binası başta olmak üzere Saadabad’ın çeşitli bölümlerinde oluşan hasara ilişkin ayrıntılı bir rapor Cumhurbaşkanı’na sunuldu.

Pezeşkiyan, ülkenin tarihî, kültürel ve diplomatik kapasitesinin korunması ve yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, zarar gören bölümlerin en kısa sürede, uzman ve teknik ekiplerin desteğiyle onarım ve restorasyona alınması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı ayrıca, tarihî ve kültürel yapılara verilen zararların kaydedilmesi, belgelenmesi ve uluslararası mekanizmalarda hukuki olarak takip edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.