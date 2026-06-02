Hizbullah Lideri: Direnişimiz devam edecek

Şeyh Naim Kasım, Hz. İmam Hüseyin'in (as) öğretilerinden yola çıkarak hak cephesini desteklemeyi, vatanı özgürleştirmeyi, onurlu ve izzetli yaşamayı ve İslam'ın sancağını taşımayı, ne kadar ağır fedakarlıklar olursa olsun öğrendiklerini belirtti.

Naim Kasım’ın kaleme aldığı mesajda, "Bugün, İslami direnişin kuruluşundan bu yana, Siyonist İsrail adlı canavarla karşı karşıyayız. Tiran rejimi Amerika’nın desteklediği canavar rejim, çocukları, kadınları ve erkekleri katlediyor; hem evleri ve çiftlikleri yıkıyor hem de halkımızı topraklarından ediyor.

Gazze'de de (İsrail rejimi) bunu yaptı ve 80 binden fazla Filistinli şehit oldu. Lübnan'da da aynı şeyi yaptı ve 7 Ekim 2023'ten bu yana 10 binden fazla kişi şehit oldu. Direniş yolunun büyük efendisi, Lübnan'daki direnişin lideri Şehit Seyyid Hasan Nasrallah (Allah'ın rahmeti üzerine olsun), Seyyid Haşim Safiyeddin ve komutanlar şehit düştüler. Ancak biz, Hz. Muhammed'in (sav) nübüvveti, Hz. Ali'nin (as) velayeti ve İmamların (as) sevgisi sayesinde ve İmam Mehdi’nin (ac) zuhurunu bekleyişiyle sahada kalmayı başardık ve direndik.

Lübnan İslami Direnişi'nin gençleri, İsrail ordusunun 90 binden fazla asker ve subayına, her gün Amerikan uçaklarının kargolarıyla kendilerine mühimmat ve silah getirdiği gelişmiş kara, deniz ve hava silahlarıyla karşı karşıya geldi." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, 1982’deki İsrail işgalinin ardından kuruldu

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri, İsrail’in 1982 yılında Lübnan’a yönelik saldırısı ve Beyrut’a kadar ilerlemesinin ardından, bir grup müminin İran İslami Devrim Lideri İmam Humeyni’ye biat etmesiyle Hizbullah’ın kurulduğunu belirtti.

Açıklamada, İmam Humeyni’nin bu biati kabul ettiği ve Hizbullah’ı, iman ve amel temelinde, İslami birlik çerçevesinde ve yüce Allah yolunda cihat anlayışıyla, Filistin’e destek verme ve İsrail düşmanına karşı koyma önceliğine yönlendirdiği ifade edildi.

Hizbullah lideri, “İlahi lütuflardan biri de, İmam Hamaney’in cumhurbaşkanlığı döneminde Hizbullah’ın işlerini yakından takip etmesi oldu. Liderliği üstlenmesinin ardından da özel ilgisiyle ihtiyaçlarımızı karşıladı, dini sorularımıza cevap verdi ve cihadımızı destekledi” dedi.

Naim Kasım, “Yüce Allah bize İslam'ı ve Peygamber Efendimizi (sav) yol gösterici, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderme lütfunu bahşetti. Ümmeti yönlendirmenin ve onun devamlılığını sağlamanın yolunu, İmam Ali'nin (as) gözetimi altında belirledi; böylece yeryüzünde iman zinciri oluştu” diye konuştu.

Hizbullah lideri, Gadir Hum Bayramı’nı “hayır ile iyiliklerin kaynağı” olarak nitelendirdi.