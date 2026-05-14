İran, Irak’ta yeni Başbakan Zeydi’nin göreve başlamasını tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak Başbakanı Ali Zeydi’nin güvenoyu alarak göreve başlamasını tebrik etti.

Erakçi’nin mesajında, "Başbakan Başbakan Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin kurulmasını ve kardeşim Fuad Hüseyin'in Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etmesini tebrik ediyorum” ifadesine yer verildi.

Erakçi, İran ile Irak arasındaki yakın ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesinin her zaman Tahran’ın dış politikasının önceliğinde yer aldığını belirtti.

Irak’ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi’nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek resmen göreve başladı.

Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken, Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdulkerim Abtan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi.

Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cuma’yı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Aziz’i Sağlık Bakanı, Sarva Abdulvahit’i Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi’yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim’i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani’yi Adalet Bakanı olarak onayladı.

